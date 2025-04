Em VÍDEO, PMs de Rio Preto queimam cruz e erguem o braço

Um vídeo publicado nas redes sociais do 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) de São José do Rio Preto (SP) nesta terça-feira (15) gerou repercussão negativa após mostrar policiais queimando uma cruz em um espaço aberto, com tochas acesas no chão.

As imagens, que foram apagadas horas depois da publicação, mostravam ainda um brasão de fogo no solo com a palavra "Baep", rodeado por agentes da corporação com o braço erguido na altura do ombro. Viaturas e bandeiras da PM também aparecem no vídeo.

Internautas criticaram a encenação e compararam a ação a rituais com conotação ideológica extremista, classificando o conteúdo como “desrespeitoso” e “fora dos padrões”.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que repudia qualquer manifestação de intolerância e que a Polícia Militar não compactua com desvios de conduta. Um procedimento foi instaurado para apurar as circunstâncias do vídeo. Caso sejam confirmadas irregularidades, os responsáveis poderão ser punidos.