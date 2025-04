Integrantes do MST são atropelados durante marcha no Recife

Os integrantes do grupo seguiam a pé pelas ruas do Recife quando um carro atravessou a marcha e atingiu dois homens. Segundo o MST, Gideone Sidônio de Menezes Filho, de 67 anos, teve traumatismo craniano e precisou ser encaminhado até a UPA Torrões. Posteriormente ele foi transferido para Hospital da Restauração, e foi intubado. A outra vítima sofreu escoriações e dispensou atendimento médico.

Dois integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) foram atropelados durante uma marcha na manhã de hoje no Recife, Pernambuco. Um deles ficou em estado grave e precisou ser intubado.

O motorista que atropelou as vítimas fugiu sem prestar socorro. Segundo a Polícia Militar, o núcleo de inteligência da corporação iniciou as diligências para localizar as fotos feitas no momento do acidente e, assim, identificar o condutor do veículo.

O MST afirma ter informado a placa do carro às autoridades. O movimento diz ainda estar tomando as medidas cabíveis para identificar o motorista para que ele seja responsabilizado pelo ato, o qual o movimento classificou como "crime de ódio".

Segundo a PM, as investigações sobre o caso estão sendo conduzidas pela Polícia Civil de Pernambuco. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.