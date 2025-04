Linha de pesca corta pescoço de mulher que andava de jet ski

A agricultora Rejane Vitor Lacerda, de 47 anos, sofreu um corte no pescoço causado por uma linha de pesca enquanto passeava de jet ski com o marido na Baía de Vitória (ES), no último sábado (11).

Segundo a vítima contou à Gazeta ES, pescadores lançaram a linha em área de tráfego de embarcações. O marido conseguiu desviar, mas Rejane foi atingida. Ela conseguiu remover a linha com as mãos, mas ficou com marcas no pescoço e cortes nos dedos.