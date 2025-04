Penhora judicial de salário: o que você precisa saber

O assunto ainda gera muitas dúvidas, e é fundamental entender quais são os limites dessa medida e como se proteger.

Por que houve essa flexibilização?

A regra da impenhorabilidade do salário tem um objetivo claro: garantir a subsistência do trabalhador e de sua família. No entanto, a Justiça percebeu que essa proteção estava sendo usada de maneira abusiva por alguns devedores que, mesmo com rendimentos altos, alegavam não poder pagar suas dívidas.