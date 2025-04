Menina autista é morta pelo pai porque não fez tarefa

A menina de oito anos morta pelo pai em Cariacica (ES) na última sexta-feira (11) por não ter feito tarefa escolar era diagnosticada com autismo (TEA) e TDAH, segundo o Conselho Tutelar do município. A criança foi levada ao Pronto Atendimento de Alto Lage com dificuldades para respirar e sinais de agressão, e não resistiu.

Leia mais: Autistas enfrentam dificuldade de diagnóstico no SUS, aponta levantamento

Receitas médicas que comprovam os diagnósticos foram encontradas na casa da família, de acordo com o conselheiro Marcos Paulo Fonseca.