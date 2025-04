A Plaenge está orgulhosa, e nós da AMZ também, pelo lançamento Plaenge Design by Pininfarina, no coração do Cambuí, em Campinas. Com apenas 34 unidades, o empreendimento une o melhor da tradição arquitetônica brasileira à elegância do design italiano — marca registrada da renomada Pininfarina, referência mundial em projetos de alto padrão. Com plantas entre 249 e 522,5 m², áreas comuns amplas e design inspirado no universo automobilístico de luxo, este projeto atemporal consolida a Plaenge como protagonista do mercado imobiliário de alto padrão em Campinas.