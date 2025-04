Inmet dá alerta laranja para chuva e vento forte em SP, RJ e ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (10) um alerta laranja para chuvas e ventos intensos em algumas regiões dos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O alerta laranja é o segundo de maior gravidade na escala utilizada pelo Inmet, abaixo somente do alerta vermelho, e significa situação de perigo.

Segundo o Inmet, o alerta foi emitido porque as chuvas poderão atingir até 100 milímetros e os ventos podem chegar até 100 quilômetros por hora. O alerta vale até as 23h59 de hoje (10) principalmente para as regiões sul e central do Espírito Santo, a região metropolitana e o litoral paulista, o Vale do Paraíba (SP) e regiões noroeste, central, sul e norte fluminense.

São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que as regiões do litoral norte e a faixa leste paulista podem enfrentar temporais hoje, com risco de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvore. Já para amanhã (11) e sábado (12) a previsão é de diminuição das instabilidades.