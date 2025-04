Médico dá cavalo de pau com Mercedes após quebrar BMW; VÍDEO

Nem o susto de destruir uma BMW M3 de até R$ 1 milhão durante um racha foi suficiente para frear o ímpeto automotivo de um médico do Distrito Federal. No dia seguinte ao acidente, ele reapareceu em grande estilo — desta vez pilotando uma Mercedes-Benz — para executar cavalo de pau e levantar fumaça num lava-jato no Gama.

Segundo o portal Metrópoles, na sexta-feira (4), o profissional da saúde disputava um pega com um Golf quando perdeu o controle do superesportivo, cruzou o canteiro central e acertou um poste com força. Apesar do estrago, saiu ileso graças aos airbags e à engenharia alemã, e deixou o local antes da chegada da polícia, com ajuda de um comparsa.