Porsche de traficante vira viatura oficial da PF; VÍDEO

A viatura estará em exibição no Floripa Shopping nesta sexta e sábado (28 e 29) para marcar os 81 anos da Polícia Federal.

A Polícia Federal em Santa Catarina incorporou um reforço de peso à sua frota: um Porsche 911 Turbo. O veículo, apreendido em junho de 2024 durante a Operação Toppare, em Camboriú (SC), foi confiscado no âmbito de uma investigação sobre lavagem de dinheiro, associação criminosa e tráfico internacional de drogas. Ao todo, os bens bloqueados na operação somam mais de R$ 35 milhões.

Veículos de luxo apreendidos, personalizados com a identidade visual da PF, não são empregados em operações rotineiras. Seu uso é temporário e depende de autorização judicial, permanecendo com a instituição até definição sobre seu destino ou leilão. Essas viaturas são exibidas em eventos e ações educativas, destacando a importância do combate ao crime organizado e da apreensão de bens ilícitos para enfraquecer financeiramente organizações criminosas.

