Preso engole 3 celulares e 4 baterias em Rio Preto (SP)

Um detento do regime semiaberto foi flagrado tentando retornar ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto, no interior paulista, com três celulares e quatro baterias engolidos. O caso é da última sexta-feira (4).

Leia mais: 'Inadmissível', decide STF sobre revista íntima nos presídios

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o detento voltava de um trabalho externo quando foi submetido ao escâner corporal. O equipamento detectou os objetos ocultos na região da cintura. Ainda segundo a SAP, o preso admitiu ter engolido os itens e os expeliu voluntariamente.