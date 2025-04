Hospedagem ruim resulta em adiamento de júri popular

A defesa também reclamou do prejuízo causado, já que os réus continuam presos e o processo terá que ser reiniciado com outro grupo de jurados.

O juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho suspendeu o júri, iniciado na segunda-feira (7), alegando que os jurados não tinham condições físicas e psicológicas para prosseguir. O Ministério Público criticou a escolha da hospedagem e alertou que, se não houver melhorias, pode deixar de participar de julgamentos longos.

O julgamento, que tratava de um crime ocorrido há quase três anos, será reiniciado do zero, com novo sorteio de jurados.

*Com informações d'A Gazeta ES