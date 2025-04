Ladrões com toalha do Homem-Aranha roubam padaria; VÍDEO

Dois criminosos assaltaram uma padaria no Paranoá, no Distrito Federal, na tarde de sexta-feira (5), usando um disfarce curioso. Um deles cobriu o rosto com uma toalha estampada com o Homem-Aranha.

Armados com uma faca, renderam o dono da padaria e levaram R$ 500, além de cigarros e bebidas. O crime foi gravado por câmeras de segurança — que não foram enganadas pelo disfarce improvisado.