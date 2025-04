Homem quebra esculturas de santos em ataque a igreja; VÍDEO

Um homem entrou na Paróquia Bom Jesus das Oliveiras, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, na manhã deste domingo (6), e derrubou imagens de dois santos no chão.

Leia mais: Mulher quebra recepção da Santa Casa de Pedregulho

Gravações mostram-no conversando com um outro homem dentro da igreja e, em seguida, caminhando em direção aos santos. Ele os retira de dois altares e os derruba. Depois, ele retorna, segura as imagens caídas no chão e as arremessa novamente contra o piso. Não houve registro de feridos.