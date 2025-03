Caminhão derruba passarela na Anchieta e interdita todo o fluxo

"A Anchieta está com tráfego bloqueado no km 52, por conta do acidente e, por protocolo operacional, foram realizados bloqueios no km 40 Sul e no km 56 Norte. Nesse momento, as equipes da concessionária e das autoridades competentes realizam trabalhos para remoção do dispositivo, ainda sem previsão de liberação."

Ainda segundo o texto, os veículos de passeio devem utilizar a Imigrantes para descida e subida. Os veículos pesados devem utilizar a Imigrantes para a subida e para a descida, orientamos que posterguem a viagem até a liberação das pistas e normalização do SAI.