Bolsonaro mira mulheres em 1º ato após virar réu

Tarcísio deve ser o único dos governadores presentes a discursar. Ao todo, oito devem comparecer: Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, Mauro Mendes (União), do Mato Grosso e Wilson Lima (União), do Amazonas, além dos nomes já citados acima.

Embora Tarcísio negue publicamente a intenção de se candidatar ao Planalto, aliados do governador afirmam que a sua saída do cargo é vista como certa pelo seu entorno, dada a proximidade dele com Bolsonaro, que está hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Cotados para concorrer ao governo do estado, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente na Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), têm articulado suas candidaturas nos bastidores e confirmaram presença no ato deste domingo. Nunes, inclusive, foi incluído na lista de discursos.