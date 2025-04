Casa de Jorge Amado em Ilhéus (BA) é invadida e furtada

Reprodução/Casa de Jorge Amado no Instagram

Prefeitura não informou quais objetos foram furtados. "A gestão municipal está realizando o levantamento dos danos e tomando as providências cabíveis junto aos órgãos de segurança pública", disse em nota.

O local funciona como museu e um dos pontos turísticos da cidade. De acordo com a Prefeitura de Ilhéus, até o início da tarde deste sábado os autores não haviam sido identificados.

A casa onde Jorge Amado morou, em Ilhéus, no sul da Bahia, foi invadida e furtada na sexta-feira (4).

A Prefeitura repudia qualquer ato de vandalismo contra o patrimônio cultural da cidade e reafirma seu compromisso com a preservação da memória e da história de Ilhéus. Trecho da nota divulgada pela Prefeitura de Ilhéus

Casa de Jorge Amado

Sobrado no Centro Histórico faz parte do roteiro de museus da cidade. O escritor baiano nasceu em Itabuna, mas mudou para Ilhéus com apenas 1 ano de idade e passou toda sua infância na casa.

Acervo tem objetos pessoais de Amado. Os bens incluem máquina de escrever e de costura, quadros, livros, um piano e outros itens do escritor.