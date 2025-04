Vigia de banco mata cliente irritado por demora no atendimento

O segurança foi identificado como Jeanderson de Souza Santana. O cliente era Sidnei de Souza Azevedo, 43. O corpo já foi liberado pelo DPT (Departamento de Polícia Técnica da Bahia).

Conforme a Polícia Civil, a vítima havia discutido com o gerente da agência bancária, e o segurança interveio. Na ação, Sidne, que estaria irritado com a demora no atendimento, teria agredido Jeanderson, que reagiu atirando.

Por meio de nota, a defesa do segurança afirma que ele agiu em legítima defesa, dentro do limite da legalidade, e que ele foi agredido com um soco no rosto.