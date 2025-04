Chuva alaga e traz caos a São Paulo e região metropolitana

Apesar disso, o CGE mantém alerta para o risco de novas ocorrências ao longo do dia, com previsão de chuvas moderadas a fortes, que podem causar alagamentos, deslizamentos, quedas de árvore e transbordamentos de córregos e rios.

A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo e a Grande SP na madrugada desta sexta-feira (4) provocou alagamentos em diversos pontos. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) chegou a colocar as zonas Leste e Sudoeste da capital em estado de atenção entre 6h e 7h, mas a intensidade da chuva diminuiu e agora há apenas registros de garoa e precipitações isoladas. A informação é do portal G1.

Na capital, houve alagamento no bairro de Piraporinha, na Zona Sul, onde uma rua ficou completamente submersa, e um ônibus ficou parado na enchente. Já no ABC Paulista, Santo André e São Caetano registraram fortes chuvas. Em Santo André, o rio Tamanduateí atingiu nível elevado, e a Rua Guerra Junqueira foi invadida pela água. O Corredor ABD teve pontos alagados em Diadema, o que provocou atrasos no transporte público e trânsito intenso.

Na quinta-feira (3), em Guarulhos, crianças precisaram ser resgatadas por moradores após ficarem presas em uma van escolar durante um alagamento.

Entre os maiores acumulados de chuva registrados estão:

Parelheiros - Barragem: 42,2 mm

Ipiranga: 30 mm

Córrego Oratório (Vila Prudente): 35,2 mm.

Previsão do tempo segundo o CGE: