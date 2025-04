Frente fria traz chuvas extremas e ondas de até 3m no Sudeste

Leia mais : Quais são as doenças respiratórias do outono e como se proteger?

A primeira frente fria do outono, considerada a mais intensa do ano até agora, avança pelo Sudeste e deve provocar temporais severos, ventos fortes e agitação no mar principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuvas acima de 100 mm por dia, podendo chegar a 350 mm em algumas regiões fluminenses entre sexta (4) e domingo (6), superando a média de todo o mês de abril.

A Climatempo alerta para transtornos como alagamentos, quedas de árvores e transbordamento de rios. No litoral paulista, os volumes de chuva podem ultrapassar os 200 mm até domingo, agravando o risco de desastres.

Além das chuvas, os ventos devem atingir até 90 km/h entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro, impulsionados por um corredor de vento formado pela interação entre áreas de baixa e alta pressão. A Marinha também alertou para ressaca, com ondas de até 3 metros em todo o litoral de SP, RJ e parte do Espírito Santo.

Com o avanço do sistema, o fim de semana será marcado por queda de temperatura. Em São Paulo, as máximas devem ficar em torno de 20°C. No Rio, o domingo terá clima mais ameno, com previsão de 24°C. No Sul, há possibilidade de geada e até temperaturas negativas em áreas elevadas da Serra Catarinense.