Acidente entre van e caminhão deixa 6 mortos e 11 feridos

Seis mulheres morreram e outras 11 pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre uma van e um caminhão na PI-144, em São Braz do Piauí, no Sul do estado, na manhã desta quinta-feira (3).

A van prestava serviço para a Prefeitura de Jurema, também no interior do Piauí, e transportava pacientes que seguiam para exames médicos no município de São Raimundo Nonato, a cerca de 65 km de distância.

Entre os mortos, estão duas enfermeiras, incluindo Letícia Soares Ribeiro, servidora da Secretaria de Saúde de Anísio de Abreu.