Lula lidera cenários de 2º turno para 2026, segundo Quaest

Em um eventual segundo turno com o empresário Pablo Marçal (PRTB), Lula está com 44% das intenções de voto, e o autointitulado ex-coach com 35%.

Já o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) tem 34% das intenções de voto contra 45% de Lula.

O cenário com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também dá a dianteira a Lula (43% contra 31%). Comparado com pesquisa de janeiro, entretanto, o desempenho do governador melhorou. Na época, ele tinha 28% das intenções de voto contra 45% do petista.