Nova pesquisa: 56% desaprovam Lula; segurança e economia pioram

Duas pesquisas divulgadas nesta semana mostram aumento na desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (2), mostra que a desaprovação chega a 56%, ante 41% de aprovação. O levantamento da AtlasIntel/Bloomberg, divulgado na terça-feira (1º), aponta que 53,6% desaprovam sua gestão, enquanto 44,9% aprovam.

Leia mais: Desaprovação de Lula chega a 53,6%, aponta pesquisa Atlas

O levantamento da Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre 27 e 31 de março, com margem de erro de dois pontos percentuais. Segundo o instituto, a reprovação cresceu em diversos segmentos, incluindo jovens de 16 a 34 anos (+12 pontos), moradores do Nordeste (+9 pontos) e pessoas com renda de até dois salários mínimos (+6 pontos).

Violência é a maior preocupação do brasileiro

A violência ultrapassou outras questões e se tornou a principal preocupação dos brasileiros, segundo pesquisa Genial/Quaest. O tema foi citado por 29% dos entrevistados, um aumento em relação aos 26% registrados em janeiro.

Questões sociais, que englobam temas como fome e pobreza, mantiveram 23%, empatadas com a economia, que subiu para 19%. Outros temas citados foram saúde (12%), corrupção (10%) e educação (7%).

O levantamento também apontou que 56% dos brasileiros acreditam que a economia piorou nos últimos 12 meses e que 81% dizem ter menos poder de compra do que há um ano. Além disso, a desaprovação ao governo Lula atingiu 56%, o maior índice desde o início do mandato.

Direção errada

A pesquisa ainda mostra que 56% dos brasileiros acreditam que o país está indo na direção errada, um aumento em relação aos 50% registrados em janeiro. Já 36% avaliam que o Brasil está no caminho certo (eram 39%).