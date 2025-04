Jornalista premiada morre durante cirurgia em Salvador

A jornalista e apresentadora Wanda Chase morreu na noite de quarta-feira (2), aos 63 anos, durante uma cirurgia de aneurisma da aorta em Salvador. Nascida no Amazonas, Wanda se mudou para a Bahia em 1991, onde construiu uma trajetória marcante no jornalismo e no ativismo pelo movimento negro.

Com 27 anos de atuação na TV Bahia, também trabalhou em veículos como Rede Manchete, TV Cabo Branco e Rede Globo Nordeste, além de ter sido assessora da banda Olodum. Após a aposentadoria, atuou como colunista e podcaster.