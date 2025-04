Professora é esfaqueada em sala de aula em Caxias do Sul (RS)

Uma professora de inglês foi esfaqueada dentro de uma sala de aula, na tarde desta terça-feira (1º), em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Ela teve ferimentos na cabeça, pescoço, costas e mãos, e foi encaminhada para o Hospital Unimed em Caxias do Sul. A professora, que dá aulas na rede municipal, está em estado estável e não corre risco de morte.

A docente estava ministrando uma das primeiras aulas do dia quando foi atingida por golpes de faca. De acordo com informações da direção da escola, os suspeitos são três estudantes do sétimo ano, com idades entre 13 e 15 anos.