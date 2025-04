Michelle remete a 'batom' para atrair apoiadoras de Bolsonaro

"Tentaram tirar o brilho dos nossos lábios." Com esse e outros trocadilhos, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) convocou mulheres a comparecer, junto com seus batons, ao ato pela anistia aos réus do 8 de janeiro marcado para este domingo (6), em São Paulo.

O chamamento de Michelle foi publicado nas redes sociais na terça-feira (1º).

Em um vídeo, usando camisetas com a frase "Anistia já" (numa estética que imita a tinta de um batom), Michelle, a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e Elizete Malafaia -esposa do pastor Silas Malafaia -classificam como "injusta" a prisão dos investigados por tentativa de golpe de Estado, sobretudo da cabeleireira Débora Rodrigues Santos, a mulher que pichou com batom a estátua "A Justiça" em 2023 em caso que tem sido explorado pelo bolsonarismo.