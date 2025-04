Guarujá tem 150 mil moradores sem água há cinco dias

Pelo menos 150 mil moradores de Vicente de Carvalho, distrito de Guarujá, estão sofrendo com falta de água deste a última sexta-feira (28), de acordo com a prefeitura. A gestão municipal criou um gabinete de crise nessa terça-feira (1º) para avaliar quais medidas podem ser tomadas para garantir o abastecimento da cidade.

Questionada, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou que está ciente de que precisa melhorar os sistemas de abastecimento e que as soluções fazem parte do compromisso assumido pela empresa no processo de desestatização.