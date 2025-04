Os alunos do Colégio Oficina do Estudante (@oficina_do_estudante) acabam de alcançar mais uma importante conquista na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras (OIMSF). Representando as unidades Taquaral, Barão Geraldo e Paineiras, os estudantes se destacaram recebendo medalhas e demonstrando talento, dedicação e excelência no raciocínio lógico. A premiação reconhece o empenho e a capacidade dos participantes, que enfrentaram esse desafio com determinação e comprometimento.

Parabéns a todos os medalhistas pelo excelente desempenho!