Bolsonaro se encontra com 7 governadores para manifestação

Antes do ato deste domingo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que também estará presente, atuou para atrair as mulheres à manifestação pedindo que todas comparecessem com batons. O chamado foi uma referência à cabeleireira condenada a 14 anos de prisão por pichar de batom uma estátua em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal), episódio explorado pelos bolsonaristas críticos às penas aplicadas aos envolvidos no 8 de janeiro.

Um trio elétrico principal foi reservado ao ex-presidente e seu núcleo mais próximo, incluindo os governadores, enquanto o outro abriga o restante dos parlamentares e aliados.

Receosos com a chuva prevista, os organizadores prepararam tendas para proteger as autoridades e pediram que os discursos tivessem a duração de, no máximo, três minutos.