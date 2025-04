Estádio do fiasco do Brasil em 1966, Goodison Park vai virar pó

Outros estádios históricos do Brasil em Copas já não existem mais. O Sarriá, em Barcelona, da dolorida derrota para a Itália em 1982, desapareceu em 1997 para dar lugar a edifícios; o Rasunda, em Estocolmo, onde o Brasil foi campeão em 1958, foi posto abaixo em 2013, e um novo estádio foi erguido no local.

Em breve esse estádio não existirá mais. Goodison Park, "The Grand Old Lady" ("A Venerável Senhora"), casa do Everton desde 1892, será demolido, levando consigo um pedaço da história da seleção brasileira. Foi ali que Pelé e Garrincha jogaram juntos pela última vez em uma partida oficial, a vitória sobre a Bulgária por 2 a 0 naquela mesma Copa de 66.

Assistindo pela TV aos jogos do Everton na Premier League, Tostão nunca tinha se dado conta: um dia, ele fez um gol naquele estádio, na Copa do Mundo de 1966. "De vez em quando, eu vejo o Everton jogando, e eu não estava imaginando", disse, depois de informado pela Folha de S.Paulo.

Ainda não foi sacramentado o novo uso do terreno do Goodison Park. A partir de agosto, o Everton mandará seus jogos em um moderno estádio com 53 mil lugares nas docas de Liverpool, à beira do rio Mersey. O Everton mandará apenas mais quatro jogos da liga no velho estádio, contra Arsenal, Manchester City, Ipswich Town e, por último, o Southampton, em 18 de maio.

"A lembrança que eu tenho é que era um estádio pequeno, um estádio antigo, modesto", conta Tostão. Então com apenas 19 anos, ele marcou o único gol brasileiro na derrota por 3 a 1 para a Hungria. Lima cobrou uma falta com força para a área, a bola desviou no zagueiro Matrai e o atacante do Cruzeiro emendou de pé esquerdo, de primeira.

Com capacidade oficial (na época) para 50 mil pessoas, Goodison Park chegou a receber, a acreditar nas estatísticas, 58 mil no jogo Portugal 3 x 1 Brasil, que selou a eliminação brasileira. "Eu não esqueço, vendo o Eusébio passando... impressionante a velocidade dele", lembra Tostão, que assistiu das arquibancadas.