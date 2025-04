Sobreviventes escavam com as mãos para salvar vidas em Mianmar

Sobreviventes em Mandalay contam que escavaram com as próprias mãos para tentar salvar quem estava preso. Eles relatam a falta de maquinário pesado e a ausência de autoridades. "Não há ajuda simplesmente porque não há mão de obra, equipamentos ou veículos", disse um morador que não quis se identificar.

Com medo de novos desabamentos, centenas de moradores improvisaram acampamentos para dormir nas ruas. A cidade de Mandalay continua a registrar tremores secundários desde o forte terremoto de sexta (28). "Não ousamos voltar para casa porque temos medo de que um prédio no bairro desmorone sobre nós", afirmou Hlaing Hlaing Hmwe, 57 anos.

Birmaneses convivem com o calor de 40º C e o cheiro forte de corpos em decomposição, apesar do trabalho das ambulâncias para transportar as vítimas. Até agora, cerca de 300 corpos foram transportados, forçando os funcionários do crematório Kyar Ni Ban a trabalhar seis horas extras.