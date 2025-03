Mianmar tenta salvar sobreviventes, há 1.700 mortos; VÍDEO

Na Tailândia, os esforços continuam pelo terceiro dia consecutivo para resgatar trabalhadores soterrados no desabamento do edifício de 33 andares em Bangkok. Equipes usam drones e cães farejadores para tentar localizar sobreviventes. A polícia tailandesa afirmou que as buscas são uma corrida contra o tempo. “Temos 72 horas para salvar aqueles que ainda podem estar vivos”.

*Com informações da Reuters

