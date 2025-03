Provão Paulista oferta 10 mil vagas para 2º semestre; veja cursos

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abriu nesta segunda-feira (31) o período de inscrições do Provão Paulista para o segundo semestre de 2025, com a disponibilização de 10 mil vagas em cursos do ensino superior nas Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e na Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Das 10 mil vagas, 7.458 são destinadas a estudantes da rede estadual de ensino, e as demais são para alunos das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), escolas municipais e outras redes públicas de ensino do país.

Nesta etapa, os estudantes podem registrar a opção de até quatro cursos de preferência para as Fatecs e quatro para a Univesp.