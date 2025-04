Comércio tingia carne de vermelho para parecer fresca; VÍDEO

A operação, conduzida pela Promotoria de Justiça da Comarca de Seara, por meio do Programa de Proteção Jurídico-Sanitária dos Consumidores de Produtos de Origem Animal (POA), do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), inspecionou 17 supermercados, açougues e restaurantes, onde também foram identificadas outras infrações sanitárias graves.

Uma fiscalização realizada entre os dias 24 e 26 de março em Seara e Xavantina, no Oeste de Santa Catarina, flagrou o uso de corante vermelho para mascarar a aparência de carne deteriorada em estabelecimentos comerciais.

Os produtos impróprios para consumo foram apreendidos e descartados, e os estabelecimentos autuados receberam prazo para regularização. Caso não se adequem, poderão ser interditados.

Além disso, o Ministério Público tomará medidas para responsabilização civil e criminal dos envolvidos, com base no crime contra as relações de consumo previsto em lei.

