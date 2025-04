Morre rapaz que atropelou ladrão após assalto e levou tiro; VÍDEO

A ação foi registrada por câmeras de segurança. O arquiteto passava de carro pela Rua Desembargador Armando Fairbanks quando viu um homem em uma moto roubando o celular e a aliança de uma mulher. Ao perceber a fuga do assaltante, Jefferson jogou o carro contra ele, derrubando-o. O criminoso se levantou, sacou uma arma e disparou contra o arquiteto, que não resistiu aos ferimentos.

A moto utilizada no crime foi abandonada no local, e um possível comparsa fugiu em direção à Zona Sul. O caso é investigado como latrocínio pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a cidade de São Paulo registrou nove latrocínios no primeiro bimestre de 2025, uma redução de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já os homicídios dolosos cresceram 16% no mesmo período.