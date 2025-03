Charreteiro atropela e mata ciclista em Praia Grande

No momento do acidente, Rudney alegou à polícia que não percebeu a aproximação da vítima e afirmou ter atingido Thalita enquanto ela cruzava na frente do veículo. A versão dele foi contestada pela fisioterapeuta Gabriela Ferreira Neves de Andrade, que estava com Thalita na praia, e testemunhou o ocorrido.

Gabriela e a família de Thalita afirmam que as charretes apostavam corrida no momento em que a ciclista foi atingida por uma delas.

"Passaram os dois carros, depois uma charrete com o cavalo, que era bem grande até, e aí a segunda, que foi quando eu ouvi o barulho. A Thalita caiu no chão e fizemos o socorro. Eu acredito que era uma corrida porque eles estavam em uma velocidade muito alta, até mesmo os cavalos. Os moradores disseram que é comum ter esse tipo de corrida ali, mas que é proibido", contou Gabriela à Folha.