Felicio tem discurso bolsonarista durante negociações para 2026

Agora, além das publicações de tom bolsonarista que já estão no ar, a equipe do vice-governador prepara novas mensagens com críticas à inflação e a políticas do governo Lula (PT). A primeira, publicada na noite de quinta-feira (27), afirma que o petista apoia o grupo Hamas e mostra uma manifestação da população palestina contra o grupo.

A aposta no meio político no estado é que Tarcísio deixará o cargo no ano que vem para disputar a Presidência com apoio de Bolsonaro, aglutinando os votos antipetistas de todo o país. A possibilidade, ainda incerta, já deu início a uma disputa aberta pelo cargo de Felício entre políticos de centro-direita.

Só nas últimas semanas, o secretário estadual de Governo e presidente do PSD, Gilberto Kassab, o presidente da Assembleia paulista, André do Prado (PL), e o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) se apresentaram como possíveis postulantes ao governo no ano que vem, buscando votos que vão do eleitor de centro ao bolsonarista. O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), também já evita prometer que ficará no cargo até o fim de seu mandato.