Brasil leva 'porrada' da Argentina com direito a gritos de 'olé'

O esperado clima de hostilidade no duelo entre Brasil e Argentina nesta terça-feira (25), em Buenos Aires, ficou apenas na expectativa. Principalmente, porque assim quiseram os donos da casa. Em vez de revidar a promessa de "porrada" feita por Raphinha na véspera do jogo, os argentinos nocautearam a equipe verde e amarela com um futebol envolvente, dominante e um placar elástico: 4 a 1.

Foi a exibição perfeita para coroar a classificação antecipada dos líderes das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Antes mesmo de a bola rolar no estádio Monumental, a casa do River Plate, os argentinos celebraram o empate sem gols entre Bolívia e Uruguai, que selou a vaga dos atuais campeões mundiais.

Os bolivianos, na sétima posição do classificatório, foram a 14 pontos e têm apenas mais quatro jogos a disputar. No máximo, chegariam a 26. A Argentina soma agora 31. Os seis primeiros colocados garantem vaga direta para o Mundial. O sétimo ainda disputa uma repescagem.