Auxiliar de creche joga gato morto no mar e ri; VÍDEO

Uma jovem professora de dança e auxiliar de creche foi identificada como a responsável por um ato de crueldade que chocou a Austrália. Gracie Giblin, de 21 anos, foi filmada na noite de terça-feira (25) no cais de Port Lincoln, no sul do país, arremessando um filhote de gato morto na água enquanto ria.

A organização de resgate animal Making a Difference Cat Rescue encontrou os corpos do gato e do coelho boiando na água e os entregou às autoridades. A RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) da Austrália do Sul confirmou que investiga o ocorrido em parceria com a polícia.

Após a repercussão, Giblin foi levada a um hospital para avaliação. A polícia e os serviços de saúde mental estão acompanhando o caso. Nas redes sociais, o vídeo do ato cruel causou revolta, e a jovem excluiu seus perfis.

*Com informações do Daily Mail

