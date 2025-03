Psicólogo adotou e matou mais de 16 gatos em rituais; VÍDEO

A DRCA reuniu evidências que apontam para maus-tratos e mortes de diversos felinos. Áudios obtidos durante a investigação indicam que Pablo afirmava realizar experimentos com os animais e, em um dos trechos, ele menciona ter abandonado dois gatos durante um suposto surto emocional. Um dos felinos foi resgatado por uma protetora com uma pata fraturada e precisou passar por cirurgia.

Diante da gravidade dos fatos, o suspeito foi indiciado por três crimes de maus-tratos a animais, cuja pena varia de dois a cinco anos de reclusão por caso. Novas provas ainda estão sendo analisadas, e ele pode responder por outros crimes nos próximos dias. A polícia também investiga se ele agia sozinho ou com a participação de terceiros.

Defesa e alegações do suspeito

Acompanhado de advogado, Pablo optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. Sua defesa nega as acusações e sustenta que os gatos fugiram durante um surto emocional. O advogado Carlos Silva também questiona as provas reunidas e afirma que o síndico do condomínio onde Pablo mora pode confirmar que nenhum animal sofreu maus-tratos no local.

Repercussão e mobilização social

O caso gerou comoção e mobilização nas redes sociais. O grupo SOS Pets Brasil e Gatos do Cerrado, entre outros protetores organizam uma campanha para exigir a punição do suspeito. Tutores de animais compartilham imagens de seus bichos de estimação com mensagens de protesto.