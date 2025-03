Caraguá (SP) aprova publicidade em uniformes e kits escolares

Em 2024, os uniformes custaram R$ 6,8 milhões, e os materiais que formam os kits, como canetas, tesouras e cadernos, R$ 4,8 milhões. A previsão orçamentária da Secretaria Municipal de Educação para 2025 soma R$ 345,8 milhões. O montante é considerado insuficiente para cumprir todas as agendas da pasta.

'Nem outdoor nem abadá'

"Sabemos que há uma situação de aperto financeiro. Aprovei com dor no coração", declara a vereadora Cássia Gonçalves de Jesus (PT). "Foi um voto contrariado porque sou contra a terceirização no setor."

Ela diz que as crianças "estão indo com as roupinhas que têm" e que vai questionar a urgência imposta ao projeto pelo Executivo na próxima sessão do Legislativo, terça-feira (1º). "Se era urgente, qual a previsão para sair do papel?"