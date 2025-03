Coberturas de vacinas infantis supera níveis pré-pandêmicos em SP

Em 2024, o estado de São Paulo atingiu níveis superiores de cobertura vacinal nos dez imunizantes do calendário básico infantil, se comparado ao período pré-Covid, em 2019. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (27), pelo secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.

Na comparação com a pré-pandemia, a maior diferença está nas taxas da vacina pentavalente. O imunizante é indicado para prevenir quatro infecções bacterianas e uma viral -difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae B.

Em 2019, o estado paulista encerrou o ano com 72,1% de vacinados com a pentavalente. Cinco anos depois, o índice subiu para 91,8%. No mesmo período, a meningocócica C -contra a meningite causada pela bactéria Neisseria meningitidis do sorogrupo C- apresentou o menor salto, de 2,3 pontos percentuais. Saiu de 87,9% de cobertura em 2019 para 90,2% em 2024.