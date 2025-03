Zema chama Bolsonaro, réu, de 'maior liderança da oposição'

"O maior líder da oposição ao governo do PT é Jair Bolsonaro. Espero que a Justiça seja feita e que ele recupere seus direitos políticos", escreveu Zema no X (antigo Twitter) no início da tarde desta quinta.

No mesmo horário da postagem, o governador estava no velório do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que morreu nesta quarta-feira (27) após ter sido internado com insuficiência respiratória aguda. Zema ficou no local por pouco tempo e saiu sem falar com os jornalistas.

Em seu segundo mandato como governador, Zema trabalha para se viabilizar como candidato a Presidência em 2026, caso seja mantida a inelegibilidade de Bolsonaro, e tem feito acenos ao ex-presidente.

Outros nomes, como os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, e Ronaldo Caiado (União Brasil) de Goiás, também são apontados como possíveis candidatos no campo da direita.