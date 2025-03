Pit bull vira motivo de ameaça de morte em condomínio; VÍDEO

Uma discussão em um condomínio de Praia Grande (SP) gerou até ameaça de morte à síndica, após uma moradora entrar com sua pitbull sem focinheira no elevador. A outra moradora, incomodada com o risco, fez a advertência, e o confronto logo escalou.

Leia mais: Idosa leva 50 pontos no rosto após ataque de pitbull; VÍDEO

O vídeo da troca de farpas entre as duas foi compartilhado nas redes sociais, e o filho de uma das envolvidas enviou um áudio ameaçando a síndica, dando-lhe 72 horas para deixar o estado de São Paulo.