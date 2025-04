Gari encontra bebezinha abandonada no lixo e quer adotá-la

O gari Samuel da Silva Santos encontrou uma recém-nascida dentro de uma sacola de lixo na madrugada desta terça-feira (1º), entre os bairros de Quintino e Cascadura, na Zona Norte do Rio. Inicialmente, ele pensou que se tratava de uma boneca. "Batendo um lixo, coletando, peguei uma caixa e joguei para dentro do caminhão. Quando voltei, vi um negócio no chão e achei até que fosse uma boneca. Falei: 'Caraca, achei uma bebê reborn! Vou levar para minha filha'", relatou ao G1.

Ao perceber que se tratava de uma criança, Samuel e seus colegas acionaram as autoridades. Policiais levaram o bebê para a Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, onde a equipe médica constatou que seu quadro de saúde é estável e está recebendo cuidados médicos. O gari revelou que pretende entrar com pedido de adoção.