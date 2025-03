Brasileiro é preso suspeito de traficar centenas para os EUA

De acordo com a queixa criminal, Alves é acusado de conspiração para levar imigrantes aos EUA e transportá-los dentro do país com fins lucrativos. Documento do departamento diz que ele comprava passagens aéreas para os imigrantes e enviava dinheiro ao México para cobrir custos da travessia. Ele Também teria cobrado taxas dos transportados.

Alves já havia sido condenado por tráfico humano na Califórnia em 2004 e deportado ao Brasil em 2005. Segundo o Departamento de Justiça, ele voltou ilegalmente aos EUA e residia no país de maneira irregular.

Ele compareceu nesta quarta-feira (26) a tribunal federal em Worcester e permanecerá detido até a audiência de custódia, marcada para sexta-feira (28).