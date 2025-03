Com problemas de poluição, represa Billings faz 100 anos hoje

Virgílio lembra da mobilização para a Constituinte, na qual o movimento reuniu 18.600 assinaturas para pedir o que virou o artigo 208, que veda lançamento de esgotos urbanos e industriais sem o devido tratamento em qualquer corpo d'água do estado. O tema também aparece no artigo 46 das disposições transitórias, que determina três anos -prazo expirado em 1992- para que poderes estadual e municipal atuassem para impedir o bombeamento dessa água com poluentes.

Ele também critica o bombeamento do Pinheiros para a Billings para o controle de cheias. "Hoje, a maior quantidade de esgotos e sujeira que a represa recebe é quando bombeiam para minimizar enchente. Minimiza a enchente e inviabiliza um manancial com 127 km² de espelho d'água para abastecimento público."

Segundo a professora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Marta Marcondes, que trabalha com o monitoramento da água da Billings, áreas de São Paulo como Grajaú, Cantinho do Céu, Jardim Apurá e Jardim Tangará são as mais prejudicadas. "São muito adensadas. Nós temos cerca de 20 pontos de coleta ali. E esses 20 são péssimos desde 2015, só vêm piorando."