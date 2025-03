Bolsonaro se irrita e diz estar triste com distância do filho

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (26) que está triste por estar longe dos netos e do filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que decidiu se licenciar do mandato de deputado federal e ficar nos Estados Unidos.

"Estou triste porque meu filho e meus netos estão longe de mim. Se ele voltar para cá, ele vai estar no inquérito [sobre a tentativa de golpe de Estado], alguém tem dúvida disso?", disse o ex-presidente a jornalistas.

A saída de Eduardo Bolsonaro do Brasil foi anunciada na semana passada. Ao justificar a medida, ele disse que tomou a decisão "mais difícil" da vida por poder ser preso por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.