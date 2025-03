Anvisa propõe venda de Cannabis em farmácia de manipulação

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta quarta-feira (26) a abertura de consulta pública sobre mudanças em regras de venda e prescrição de produtos feitos à base de Cannabis.

O texto apresentado pelo órgão regulador sugere permitir a comercialização desses medicamentos em farmácias de manipulação.

A agência pretende dar o aval para a manipulação do produto "contendo exclusivamente o fitofármaco CBD", que é o canabidiol, um dos componentes da maconha, desde que com "no mínimo 98% de pureza em base anidra".