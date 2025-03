Homem dá facada em adolescente por causa de pipa

Um homem esfaqueou um adolescente de 14 anos nas costas após discussão por uma pipa no último domingo (23), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná (PR).

De acordo com informações do portal aRede, o agressor pegou a pipa do garoto sem permissão. Quando o adolescente tentou recuperar o objeto, o homem o atacou com uma faca.