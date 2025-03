Ex-Coritiba arranca dentes do síndico no elevador; VÍDEO

De acordo com o Globo Esporte, a confusão teria começado quando o idoso reclamou do ex-atleta, que teria chutado a porta do elevador. Régis, que já se envolveu em diversas discussões no prédio onde vive há mais de 20 anos, reagiu com socos e uma cabeçada.

O ex-atacante Régis Pitbull, de 48 anos, foi preso em flagrante na última terça-feira (25) após agredir um idoso dentro de um elevador. A vítima, que é sub-síndico do condomínio onde o ex-jogador mora, perdeu três dentes devido aos golpes.

Régis Pitbull tem histórico de luta contra o vício em drogas. Em 2021, foi internado compulsoriamente com o apoio da família e do ex-jogador Walter Casagrande, que também enfrentou a dependência química. No entanto, o tratamento não teve sucesso, e o ex-atleta continuou consumindo substâncias químicas, especialmente crack. Desde então, passou por outras internações, mas sem resultados definitivos.

Carreira

O ex-atacante iniciou sua trajetória no Comercial-SP em 1996 e teve passagens por times como Ponte Preta, Coritiba, Ceará, Vasco, Corinthians e Bahia, além de experiências no futebol internacional, atuando em Portugal, Japão, Turquia e Coreia do Sul. Seu último registro como jogador profissional foi em 2011, pelo Caxias-SC, mas sem entrar em campo.

Régis Pitbull continua morando no condomínio onde houve a agressão, apesar da ordem de despejo contra ele.